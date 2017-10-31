Волкер: размещение миссии ООН в Донбассе не должно обсуждаться с ЛНР и ДНР

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью украинским СМИ, что представители ЛНР и ДНР вообще не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении контингента ООН в Донбассе.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Этот вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место».
При этом спецпредставитель США подчеркнул, что проблема выполнения минских соглашений заключается «в том, что между сторонами нет никакого доверия», цитирует «Интерфакс».
Напомним, Волкер посетил Украину 27–28 октября. В это время он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной рады Андреем Парубием и парламентариями. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поездку Волкера. По словам Пушкова, действия спецпредставителя Госдепа США по Украине парадоксальным образом способствуют ухудшению ситуации в Донбассе.
При этом спецпредставитель США подчеркнул, что проблема выполнения минских соглашений заключается «в том, что между сторонами нет никакого доверия», цитирует «Интерфакс».
Напомним, Волкер посетил Украину 27–28 октября. В это время он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной рады Андреем Парубием и парламентариями. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поездку Волкера. По словам Пушкова, действия спецпредставителя Госдепа США по Украине парадоксальным образом способствуют ухудшению ситуации в Донбассе.
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