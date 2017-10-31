Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Австриец расстрелял соседей и скрылся на фургоне, разрисованном фашистским приветствием

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    • Фото: @PolizeiStmk / twitter.com
    Австриец расстрелял соседей и скрылся на фургоне, разрисованном фашистским приветствием

    Австриец расстрелял соседей и скрылся на фургоне, разрисованном фашистским приветствием

    Австриец расстрелял соседей и скрылся на фургоне, разрисованном фашистским приветствием
  • Фото: @PolizeiStmk / twitter.com

    • Полиция Австрии ведет операцию по поиску 66-летнего мужчины, который убил двоих пожилых соседей.

    Как сообщают австрийские СМИ со ссылкой на информацию австрийской полиции, вооруженный карабином мужчина открыл стрельбу в коммуне Штиволль близ Граца (федеральная земля Штирия). Полиция установила, что стрельбу 66-летний мужчина открыл из своего автомобиля. Убиты двое соседей нападавшего. Еще одна женщина получила тяжелые ранения.

    Преступник скрылся с места происшествия на своем минивэне, который разукрашен фашистским приветствием, и не раз попадал в поле зрения австрийских спецслужб. Полиция предупреждает, что мужчина вооружен и очень опасен. В Штирии на дорогах дежурят усиленные наряды полиции. Детей рекомендуют не выпускать на улицу. В коммуне Штиволль на неопределенный срок закрыты школа и детский сад.

    Полиция уже обнаружила автомобиль стрелка, однако самого преступника задержать пока не удалось.

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