Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком под Саратовом возросло

Врачи рассказали о состоянии пациентов, доставленных в больницу после столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе в Саратовской области.
Дмитрий Вагаев, главный врач Петровской районной больницы: «В больницу были доставлены шесть человек. Все они граждане Таджикистана. Один из них от полученных травм скончался. Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии».
По словам Вагаева, во вторник прибудут врачи санавиации, которые осмотрят пострадавших и дадут рекомендации по их дальнейшему лечению.
Как пишет ТАСС, число жертв автокатастрофы на трассе Саратовской области увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось о двоих погибших и восьми пострадавших. По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие находились в момент столкновения микроавтобусе.
Автокатастрофа произошла на 558-м километре трассы Саратов — Нижний Новгород у поворота на село Озерки. Микроавтобус Volkswagen Caravelle, перевозивший группу граждан Таджикистана, врезался в «КамАЗ». На месте ДТП продолжают работать следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
По словам Вагаева, во вторник прибудут врачи санавиации, которые осмотрят пострадавших и дадут рекомендации по их дальнейшему лечению.
Как пишет ТАСС, число жертв автокатастрофы на трассе Саратовской области увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось о двоих погибших и восьми пострадавших. По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие находились в момент столкновения микроавтобусе.
Автокатастрофа произошла на 558-м километре трассы Саратов — Нижний Новгород у поворота на село Озерки. Микроавтобус Volkswagen Caravelle, перевозивший группу граждан Таджикистана, врезался в «КамАЗ». На месте ДТП продолжают работать следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
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