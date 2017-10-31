Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком под Саратовом возросло

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    • Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области
    Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком под Саратовом возросло

    Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком под Саратовом возросло

    Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком под Саратовом возросло
  • Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

    • Врачи рассказали о состоянии пациентов, доставленных в больницу после столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе в Саратовской области.

    Дмитрий Вагаев, главный врач Петровской районной больницы: «В больницу были доставлены шесть человек. Все они граждане Таджикистана. Один из них от полученных травм скончался. Еще трое находятся в отделении реанимации, двое в травматологии».

    По словам Вагаева, во вторник прибудут врачи санавиации, которые осмотрят пострадавших и дадут рекомендации по их дальнейшему лечению.

    Как пишет ТАСС, число жертв автокатастрофы на трассе Саратовской области увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось о двоих погибших и восьми пострадавших. По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие находились в момент столкновения микроавтобусе.

    Автокатастрофа произошла на 558-м километре трассы Саратов — Нижний Новгород у поворота на село Озерки. Микроавтобус Volkswagen Caravelle, перевозивший группу граждан Таджикистана, врезался в «КамАЗ». На месте ДТП продолжают работать следователи, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

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