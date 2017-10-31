Тиллерсон призвал конгресс разрешить использовать военную силу без указания границ

В верхней палате американского парламента проходят слушания об использовании военной силы.
На слушаниях в сенате об использовании военной силы глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон призвал американских законодателей разрешить применять силу против террористов без указания границ.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением».
При этом Тиллерсон заявил, что администрация Белого дома выступает против отмены действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке. Эту же точку зрения выразил на слушаниях и министр обороны США Джеймс Мэттис.
Президенты США обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без одобрения парламентариев, напоминает РИА Новости. Кроме того, в США сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений. Например, борьба с запрещенной во многих странах, в том числе и в РФ, террористической группировкой «Исламское государство» ведется на основе разрешения, выданного конгрессом на войну против «Аль-Каиды» и правительства Саддама Хусейна в Ираке.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением».
При этом Тиллерсон заявил, что администрация Белого дома выступает против отмены действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке. Эту же точку зрения выразил на слушаниях и министр обороны США Джеймс Мэттис.
Президенты США обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без одобрения парламентариев, напоминает РИА Новости. Кроме того, в США сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений. Например, борьба с запрещенной во многих странах, в том числе и в РФ, террористической группировкой «Исламское государство» ведется на основе разрешения, выданного конгрессом на войну против «Аль-Каиды» и правительства Саддама Хусейна в Ираке.
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