Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Тиллерсон призвал конгресс разрешить использовать военную силу без указания границ

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Aaron Bernstein
    Тиллерсон призвал конгресс разрешить использовать военную силу без указания границ

    Тиллерсон призвал конгресс разрешить использовать военную силу без указания границ

    Тиллерсон призвал конгресс разрешить использовать военную силу без указания границ
  • Фото: Reuters © 2017, Aaron Bernstein

    • В верхней палате американского парламента проходят слушания об использовании военной силы.

    На слушаниях в сенате об использовании военной силы глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон призвал американских законодателей разрешить применять силу против террористов без указания границ.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением».

    При этом Тиллерсон заявил, что администрация Белого дома выступает против отмены действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке. Эту же точку зрения выразил на слушаниях и министр обороны США Джеймс Мэттис.

    Президенты США обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без одобрения парламентариев, напоминает РИА Новости. Кроме того, в США сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений. Например, борьба с запрещенной во многих странах, в том числе и в РФ, террористической группировкой «Исламское государство» ведется на основе разрешения, выданного конгрессом на войну против «Аль-Каиды» и правительства Саддама Хусейна в Ираке.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru