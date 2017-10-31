Опрос: лишь четверть россиян знают о жертвах политических репрессий в СССР

В Москве в День памяти жертв репрессий появилась «Стена скорби». Но почему соцопросы показывают, что россияне все хуже знают историю страны? И как сегодня люди воспринимают ту великую и трагическую эпоху?
Россия отметила одну из знаковых дат своей истории: День памяти жертв политических репрессий. В разных городах страны вспоминали тех, кто в
30–40-е годы ХХ века был расстрелян или погиб в лагерях. Владимир Путин в Москве открыл мемориал «Стена скорби». Идея памятника прорабатывалась почти четыре года. Это двусторонний горельеф из многочисленных фигур, окруженный бронзовыми листами, на которых на разных языках высечено слово «помни». Основание мемориала вымощено камнями из регионов, связанных с историей репрессий: от Колымы до Соловков.
По словам участников, главная цель мероприятий — не дать молодому поколению забыть о тех страшных событиях. Ведь, как показывают данные соцопросов, тенденция такая есть. Почти четверть опрошенных сказали, что впервые слышат о репрессиях. Пятая часть респондентов уверена, что пострадали тогда противники общественного строя, а треть считает, что это были противники лично Сталина. И эти тезисы отчасти верны, но ведь были и невинные жертвы.
Не менее интересно узнать, как разделились голоса при ответе на вопрос о том, какие мотивы были у организаторов и исполнителей репрессий. Также молодежь из разных регионов попросили ответить на вопрос, как они относятся к личности Сталина.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По словам участников, главная цель мероприятий — не дать молодому поколению забыть о тех страшных событиях. Ведь, как показывают данные соцопросов, тенденция такая есть. Почти четверть опрошенных сказали, что впервые слышат о репрессиях. Пятая часть респондентов уверена, что пострадали тогда противники общественного строя, а треть считает, что это были противники лично Сталина. И эти тезисы отчасти верны, но ведь были и невинные жертвы.
Не менее интересно узнать, как разделились голоса при ответе на вопрос о том, какие мотивы были у организаторов и исполнителей репрессий. Также молодежь из разных регионов попросили ответить на вопрос, как они относятся к личности Сталина.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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