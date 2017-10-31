Эксперты оценили шансы на возвращение Украиной России $3 млрд долга

Вернет ли Украина 3 миллиарда долларов, выданных еще в правление Януковича, не дожидаясь очередного вердикта лондонского суда в пользу России?
Противники украинского президента Порошенко начали крестовый поход на его бизнес. Активисты заблокировали фабрику шоколадных конфет в Виннице, взяли в осаду склады в Киевской области и говорят, что это только начало. Они требуют от Порошенко выполнить предвыборные обещания и отказаться от своих многочисленных компаний, а их у лидера Украины 104.
Оппозиция уверена: пробившись к власти Порошенко лишь набивает свои карманы. В этом году он вошел в пятерку самых богатых людей страны. Его доход оценивают суммой 1 миллиард долларов. А нависшая над Украиной угроза банкротства лишь усиливает гнев народа. Только России Киев задолжал 3 миллиарда долларов, без учета процентов за просрочку выплат. Москва сейчас через посредника пытается договориться о полном погашении долга до судебных слушаний. Они пройдут в Британии в январе. Весной лондонский суд уже встал на сторону России. Если в январе он займет ту же позицию, чем это обернется для Киева? Репортаж корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Для начала стоит представить, что такое три миллиарда долларов. В России эта сумма сопоставима с половиной бюджет одного региона, допустим, Калининградской области. А вот на Украине на эти деньги живет чуть ли не полстраны. Одесский кошелек, к примеру, в шесть раз худее калининградского, черниговский — в десять.
Три миллиарда долларов, тех самых, что Киев должен России, Украина потратила на войну в Донбассе за год. А в следующем году собирается потратить еще больше. Примерно столько же денег Украина тратит на обслуживание всех своих долгов. А их, как рассказали в Минфине Украины, уже под 80 миллиардов долларов.
Но если западных кредиторов Киев кормит хотя бы какими-то обещаниями, например, заплатить им, а потом снова у них занять, то с Россией договаривается Германия. Как будто это она должна денег.
Елена Бойко, украинский журналист: «Они считают, что Вашингтон и Европа имеют рычаги давления на Россию. Проще давить, чем договариваться. И несмотря ни на какие решения суда, которые будут обжаловать, скорее всего, они будет пытаться обвинить Россию».
От банкротства Украину, похоже, пока что спасают только гастарбайтеры, которые ездят на заработки в Европу, а затем переводят валюту в гривну.
Александр Охрименко, президент украинского аналитического центра: «Чистый золотовалютный резерв Украины составляют 6 миллиардов долларов. И это все. То есть, отдать три миллиарда и остаться с тремя — это сложно».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Оппозиция уверена: пробившись к власти Порошенко лишь набивает свои карманы. В этом году он вошел в пятерку самых богатых людей страны. Его доход оценивают суммой 1 миллиард долларов. А нависшая над Украиной угроза банкротства лишь усиливает гнев народа. Только России Киев задолжал 3 миллиарда долларов, без учета процентов за просрочку выплат. Москва сейчас через посредника пытается договориться о полном погашении долга до судебных слушаний. Они пройдут в Британии в январе. Весной лондонский суд уже встал на сторону России. Если в январе он займет ту же позицию, чем это обернется для Киева? Репортаж корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Для начала стоит представить, что такое три миллиарда долларов. В России эта сумма сопоставима с половиной бюджет одного региона, допустим, Калининградской области. А вот на Украине на эти деньги живет чуть ли не полстраны. Одесский кошелек, к примеру, в шесть раз худее калининградского, черниговский — в десять.
Три миллиарда долларов, тех самых, что Киев должен России, Украина потратила на войну в Донбассе за год. А в следующем году собирается потратить еще больше. Примерно столько же денег Украина тратит на обслуживание всех своих долгов. А их, как рассказали в Минфине Украины, уже под 80 миллиардов долларов.
Но если западных кредиторов Киев кормит хотя бы какими-то обещаниями, например, заплатить им, а потом снова у них занять, то с Россией договаривается Германия. Как будто это она должна денег.
Елена Бойко, украинский журналист: «Они считают, что Вашингтон и Европа имеют рычаги давления на Россию. Проще давить, чем договариваться. И несмотря ни на какие решения суда, которые будут обжаловать, скорее всего, они будет пытаться обвинить Россию».
От банкротства Украину, похоже, пока что спасают только гастарбайтеры, которые ездят на заработки в Европу, а затем переводят валюту в гривну.
Александр Охрименко, президент украинского аналитического центра: «Чистый золотовалютный резерв Украины составляют 6 миллиардов долларов. И это все. То есть, отдать три миллиарда и остаться с тремя — это сложно».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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