Вышибала
ТВ-Эфир
Вышибала

    Под Саратовом микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    комментировать
    • Фото: Мария Гошина / saratov.kp.ru
    Под Саратовом микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    Под Саратовом микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    Под Саратовом микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
  • Фото: Мария Гошина / saratov.kp.ru

    • В Саратовской области на трассе микроавтобус с пассажирами столкнулся с «КамАЗом», на место ДТП прибывают бригады скорой помощи.

    Юрий Юрин, начальник областной службы спасения: «В результате дорожной аварии пострадали восемь человек. Еще двое мужчин погибли. Все — граждане Таджикистана. По предварительной информации, микроавтобус Volkswagen Caravelle врезался в „КамАЗ“ Эта информация уточняется».

    По словам Юрина, на место аварии выехали фельдшерские бригады из ближайших населенных пунктов и бригады реанимации областного спасательного центра, а также специалисты Центра медицины катастроф из Саратова. О состоянии пострадавших пока информации нет, цитирует ТАСС.

    В региональном управлении ГИБДД уточнили, что автокатастрофа произошла на 558-м километре трассы Саратов — Нижний Новгород у поворота на село Озерки. На месте ДТП продолжают работать медики и сотрудники полиции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru