Под Саратовом микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Саратовской области на трассе микроавтобус с пассажирами столкнулся с «КамАЗом», на место ДТП прибывают бригады скорой помощи.
Юрий Юрин, начальник областной службы спасения: «В результате дорожной аварии пострадали восемь человек. Еще двое мужчин погибли. Все — граждане Таджикистана. По предварительной информации, микроавтобус Volkswagen Caravelle врезался в „КамАЗ“ Эта информация уточняется».
По словам Юрина, на место аварии выехали фельдшерские бригады из ближайших населенных пунктов и бригады реанимации областного спасательного центра, а также специалисты Центра медицины катастроф из Саратова. О состоянии пострадавших пока информации нет, цитирует ТАСС.
В региональном управлении ГИБДД уточнили, что автокатастрофа произошла на 558-м километре трассы Саратов — Нижний Новгород у поворота на село Озерки. На месте ДТП продолжают работать медики и сотрудники полиции.
По словам Юрина, на место аварии выехали фельдшерские бригады из ближайших населенных пунктов и бригады реанимации областного спасательного центра, а также специалисты Центра медицины катастроф из Саратова. О состоянии пострадавших пока информации нет, цитирует ТАСС.
В региональном управлении ГИБДД уточнили, что автокатастрофа произошла на 558-м километре трассы Саратов — Нижний Новгород у поворота на село Озерки. На месте ДТП продолжают работать медики и сотрудники полиции.
Комментарии