Сайт Госдумы счел название улицы в Петербурге ругательством

Приемная Госдумы отклонила жалобу жительницы проспекта маршала Блюхера, найдя в адресе ругательство.
Электронная приемная Госдумы не приняла жалобу Алины Беляевой, которая живет в Петербурге на проспекте маршала Блюхера. Система увидела в фамилии маршала матерное слово и не пропустила заявление. Об этом петербурженка сама написала в группе «Красивый Петербург» «ВКонтакте».
Алина Беляева: «Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова „хера“, из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе „проспект Маршала Блюхера“».
В комментариях к записи пользователи соцсети предложили заменить одну букву в названии проспекта. Позднее Беляева написала, что техподдержка приемной устранила проблему, и теперь она может подать свое заявление.
Алина Беляева: «Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова „хера“, из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе „проспект Маршала Блюхера“».
В комментариях к записи пользователи соцсети предложили заменить одну букву в названии проспекта. Позднее Беляева написала, что техподдержка приемной устранила проблему, и теперь она может подать свое заявление.
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