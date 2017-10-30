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Вышибала

    Сайт Госдумы счел название улицы в Петербурге ругательством

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    Сайт Госдумы счел название улицы в Петербурге ругательством

    Сайт Госдумы счел название улицы в Петербурге ругательством

    Сайт Госдумы счел название улицы в Петербурге ругательством

    Приемная Госдумы отклонила жалобу жительницы проспекта маршала Блюхера, найдя в адресе ругательство.

    Электронная приемная Госдумы не приняла жалобу Алины Беляевой, которая живет в Петербурге на проспекте маршала Блюхера. Система увидела в фамилии маршала матерное слово и не пропустила заявление. Об этом петербурженка сама написала в группе «Красивый Петербург» «ВКонтакте».

    Алина Беляева: «Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова „хера“, из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе „проспект Маршала Блюхера“».

    В комментариях к записи пользователи соцсети предложили заменить одну букву в названии проспекта. Позднее Беляева написала, что техподдержка приемной устранила проблему, и теперь она может подать свое заявление.

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