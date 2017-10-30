Федеральный суд США заблокировал запрет на службу трансгендеров в армии

Суд запретил президенту США Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в Вооруженных силах страны трансгендеров — людей, считающих себя представителями другого пола.
Федеральный окружной суд в Вашингтоне пошел навстречу Американскому союзу гражданских свобод, который подал в суд на администрацию Трампа после объявления меморандума о запрете трансгендеров в рядах американской армии.
В решении окружного судьи Коллина Коллар-Котелли сказано, что у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено.
Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, «пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта». Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности «могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики». Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.
По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров, отмечает РИА Новости.
В решении окружного судьи Коллина Коллар-Котелли сказано, что у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено.
Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, «пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта». Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности «могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики». Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.
По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров, отмечает РИА Новости.
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