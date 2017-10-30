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    Брюс Уиллис повеселил поклонников, переодевшись в девочку-близняшку из «Сияния»

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    • Фото: @CinemaCenter1 / twitter.com
    Брюс Уиллис повеселил поклонников, переодевшись в <nobr>девочку-близняшку</nobr> из «Сияния»

    Брюс Уиллис повеселил поклонников, переодевшись в девочку-близняшку из «Сияния»

    Брюс Уиллис повеселил поклонников, переодевшись в <nobr>девочку-близняшку</nobr> из «Сияния»
  • Фото: @CinemaCenter1 / twitter.com

    • Звезда американских боевиков Брюс Уиллис выбрал экстравагантный наряд для вечеринки на Хеллоуин.

    62-летний актер и его помощник Стивен Дж. Идс пришли на вечеринку, устроенную режиссером М. Найтом Шьямаланом в Филадельфии, в платьях и с цветами в волосах.

    Так Уиллис и его помощник решили спародировать сестер-близняшек Грейди — персонажей знаменитого триллера «Сияние», снятого Стенли Кубриком в 1980 году.

    Как отмечает The Sun, необычные костюмы вызвали улыбку у участников вечеринки и поклонников Брюса Уиллиса. Да и сам актер не упустил шанса посмеяться над забавным образом.

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