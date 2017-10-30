ФСБ в Калининграде пресекла передачу секретной информации за границу

ФСБ России по Калининградской области предотвратила попытку местного жителя передать закрытую информацию военного характера иностранной спецслужбе.
Оперативники вычислили мужчину, который собирался передать за границу военные сведения за денежное вознаграждение. Закрытую информацию он пытался получить через знакомых через знакомых «из числа военнослужащих и секретоносителей», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Пресс-служба УФСБ по Калининградской области: «Преступный замысел удалось пресечь на начальной стадии реализации и не допустить нанесение ущерба безопасности государства».
Злоумышленнику объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.
Пресс-служба УФСБ по Калининградской области: «Преступный замысел удалось пресечь на начальной стадии реализации и не допустить нанесение ущерба безопасности государства».
Злоумышленнику объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.
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