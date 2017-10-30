Лучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит»

На берегах Невы проходит церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга.

В Театре юных зрителей награждают лауреатов высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Торжественное вручение под блеском софитов проходит уже 23-й раз, и имена большинства лауреатов по традиции не были известны до последнего.



Только накануне будущих обладателей престижной золотой статуэтки определили тайным голосованием. В нем приняли участие известные театральные деятели и ведущие критики Северной столицы. И сегодня вплоть до начала мероприятия организаторы не раскрывали всех карт, обещая удивить даже искушённых зрителей.



В этом году заранее были объявлены лауреаты специальных премий номинационного совета. Особо отметили деятельность Валерия Галендеева на посту заместителя худрука Малого драматического театра — театра Европы. Его наградили «за уникальный вклад в воспитание новых театральных поколений». Специальной премией удостоили также Вадима Яковлева, артиста театра-фестиваля «Балтийский дом» — «За творческое долголетие и верность театру».