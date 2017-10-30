Вышибала
ТВ-Эфир
Вышибала
    Лучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит». Санкт-Петербург, награды и премии, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит»

    Лучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит»

    комментировать
    Лучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит»

    Лучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит»

    Лучшим актерам и режиссерам вручают «Золотой софит»

      На берегах Невы проходит церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга.

      В Театре юных зрителей награждают лауреатов высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Торжественное вручение под блеском софитов проходит уже 23-й раз, и имена большинства лауреатов по традиции не были известны до последнего.

      Только накануне будущих обладателей престижной золотой статуэтки определили тайным голосованием. В нем приняли участие известные театральные деятели и ведущие критики Северной столицы. И сегодня вплоть до начала мероприятия организаторы не раскрывали всех карт, обещая удивить даже искушённых зрителей.

      В этом году заранее были объявлены лауреаты специальных премий номинационного совета. Особо отметили деятельность Валерия Галендеева на посту заместителя худрука Малого драматического театра — театра Европы. Его наградили «за уникальный вклад в воспитание новых театральных поколений». Специальной премией удостоили также Вадима Яковлева, артиста театра-фестиваля «Балтийский дом» — «За творческое долголетие и верность театру».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru