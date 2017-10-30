Штурм захваченного в Армавире детского сада попал на видео

Момент освобождения трехлетнего мальчика, которого в армянском городе Армавир взял в заложники вооруженный мужчина, попал на видео.
Репортер одного из местных телеканалов вел прямой репортаж с места событий, когда из здания детского сада послышались громкие звуки, похожие на выстрелы. А еще через несколько секунд в кадре появились несколько выходящих из ворот взрослых мужчин. Один из них держал на руках маленького мальчика.
Напомним, сегодня вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей, а потом потребовал встречи с бывшей женой, которая работала в этом детском саду. Позднее сотрудники детсада и большинство детей были освобождены, а в заложниках остался только трехлетний мальчик.
Во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства, нападавший был обезврежен. В результате атаки пострадали два человека — медсестра и помощник директора детсада. Мальчик не пострадал, однако его решили отправить в больницу.
Напомним, сегодня вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей, а потом потребовал встречи с бывшей женой, которая работала в этом детском саду. Позднее сотрудники детсада и большинство детей были освобождены, а в заложниках остался только трехлетний мальчик.
Во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства, нападавший был обезврежен. В результате атаки пострадали два человека — медсестра и помощник директора детсада. Мальчик не пострадал, однако его решили отправить в больницу.
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