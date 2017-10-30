Из Петербурга на ЛАЭС-2 везут новейший реактор

Сегодня с Ижорских заводов отправили полностью готовый корпус реактора для новой атомной электростанции в Сосновом Бору. Он весит 320 тонн.

Скрупулезный процесс отгрузки оборудования завершил двухгодовой цикл производства с применением новейших разработок в области атомной энергетики.



В современном 11-метровом образце меньше сварочных швов и толщина стенок целых 130 сантиметров. А углеродистая сталь готова выдержать экстремальные температуры и давление в 200 килограммов на квадратный метр. Всё это обеспечит высокую надежность работы будущего энергоблока ЛАЭС-2.



На Ижорском заводе в этом году отправили заказчикам уже четыре подобных реактора. Их поставляют в том числе и за рубеж — например, в Болгарию и Белоруссию. И как раз сейчас в цехах собирают образец для экспорта в Индию. До Соснового Бора новое оборудование довезут по обычным автомобильным дорогам в течение примерно десяти дней.