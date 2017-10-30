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    Из Петербурга на ЛАЭС-2 везут новейший реактор. Ленинградская область, Санкт-Петербург, атомная энергетика, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз Петербурга на ЛАЭС-2 везут новейший реактор

    Из Петербурга на ЛАЭС-2 везут новейший реактор

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    Из Петербурга на <nobr>ЛАЭС-2</nobr> везут новейший реактор

    Из Петербурга на ЛАЭС-2 везут новейший реактор

    Из Петербурга на <nobr>ЛАЭС-2</nobr> везут новейший реактор

      Сегодня с Ижорских заводов отправили полностью готовый корпус реактора для новой атомной электростанции в Сосновом Бору. Он весит 320 тонн.

      Скрупулезный процесс отгрузки оборудования завершил двухгодовой цикл производства с применением новейших разработок в области атомной энергетики.

      В современном 11-метровом образце меньше сварочных швов и толщина стенок целых 130 сантиметров. А углеродистая сталь готова выдержать экстремальные температуры и давление в 200 килограммов на квадратный метр. Всё это обеспечит высокую надежность работы будущего энергоблока ЛАЭС-2.

      На Ижорском заводе в этом году отправили заказчикам уже четыре подобных реактора. Их поставляют в том числе и за рубеж — например, в Болгарию и Белоруссию. И как раз сейчас в цехах собирают образец для экспорта в Индию. До Соснового Бора новое оборудование довезут по обычным автомобильным дорогам в течение примерно десяти дней.

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