Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    NASA в честь Хеллоуина опубликовало душераздирающие «звуки» космоса

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    NASA в честь Хеллоуина опубликовало душераздирающие «звуки» космоса

    NASA в честь Хеллоуина опубликовало душераздирающие «звуки» космоса

    На сайте NASA специально к празднику Дня всех святых представили подборку жутких «звуков» из космоса.

    NASA представила 22 композиции, в разное время записанные различными космическими зондами. «Звучание свистящего гелия и воющих планет, несомненно, повергнет вас в шок. Это одни из самых страшных звуков, которые вы когда-либо слышали», — сообщают американские ученые.

    Страшный скрежет и пугающие завывания также издают огромные планеты Юпитер и Сатурн.

    Космические композиции были созданы создан путем преобразования радиоизлучения, которое было зафиксировано в космосе, в звуковые волны.

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