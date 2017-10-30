NASA в честь Хеллоуина опубликовало душераздирающие «звуки» космоса

На сайте NASA специально к празднику Дня всех святых представили подборку жутких «звуков» из космоса.
NASA представила 22 композиции, в разное время записанные различными космическими зондами. «Звучание свистящего гелия и воющих планет, несомненно, повергнет вас в шок. Это одни из самых страшных звуков, которые вы когда-либо слышали», — сообщают американские ученые.
Страшный скрежет и пугающие завывания также издают огромные планеты Юпитер и Сатурн.
Космические композиции были созданы создан путем преобразования радиоизлучения, которое было зафиксировано в космосе, в звуковые волны.
Страшный скрежет и пугающие завывания также издают огромные планеты Юпитер и Сатурн.
Космические композиции были созданы создан путем преобразования радиоизлучения, которое было зафиксировано в космосе, в звуковые волны.
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