Путин провел особенную встречу с правозащитниками

Владимир Путин обсудил с членами президентского совета актуальные вопросы, касающиеся защиты прав человека в России.
Глава государства встретился сегодня с правозащитниками перед открытием памятника жертвам репрессий. Эта встреча стала особенной, ведь в этом году отмечаются сразу две исторические даты — столетие Октябрьской революции и восьмидесятилетие начала сталинского террора.
Путин обсудил с членами Совета важные вопросы, в том числе связанные с актуальными событиями. В частности, он отметил, что с прошлой встречи в России заметно изменилась ситуация с НКО. Их количество сократилось со 165 до 89, это всего 0,39% от общего числа. Это связано, по словам Путина, с тем, что многие НКО отказываются от получения иностранных денег.
Столетие революции, рассчитывает Путин, станет символом преодоления раскола, разделившего страну на два лагеря, а Совет будет и дальше работать над объединением общества. Как часто бывает на таких заседаниях, президента спрашивали об ведущихся уголовных делах — в отношении Никиты Белых и Кирилла Серебренникова. Прокомментировал президент и нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Следующая встреча правозащитников с Путиным должна состояться весной 2018 года. Члены Совета должны будут рассказать о результатах мониторинга президентской избирательной кампании.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Путин обсудил с членами Совета важные вопросы, в том числе связанные с актуальными событиями. В частности, он отметил, что с прошлой встречи в России заметно изменилась ситуация с НКО. Их количество сократилось со 165 до 89, это всего 0,39% от общего числа. Это связано, по словам Путина, с тем, что многие НКО отказываются от получения иностранных денег.
Столетие революции, рассчитывает Путин, станет символом преодоления раскола, разделившего страну на два лагеря, а Совет будет и дальше работать над объединением общества. Как часто бывает на таких заседаниях, президента спрашивали об ведущихся уголовных делах — в отношении Никиты Белых и Кирилла Серебренникова. Прокомментировал президент и нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Следующая встреча правозащитников с Путиным должна состояться весной 2018 года. Члены Совета должны будут рассказать о результатах мониторинга президентской избирательной кампании.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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