Авиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию

Впервые в России авиакомпания решила судиться с авиационными властями — за то, что ее не допустили к международным рейсам.

Лоукостер «Победа» подал иск на Росавиацию и Минтранс. Причина в том, что перевозчику отказали в полетах по направлениям Краснодар — Тбилиси и Махачкала — Стамбул.



В «Победе» говорят, что причин для такого отказа не было, тем более что и других претендентов на эти рейсы не нашлось. Решение по допуску принимает межведомственная комиссия, и большинство голосов в ней как раз у Минтранса и Росавиации.



В двух этих ведомствах оперативный комментарий НТВ предоставить не смогли.