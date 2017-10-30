Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Авиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию. авиакомпании, Минтранс РФ, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию

    Авиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию

    комментировать
    Авиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию

    Авиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию

    Авиакомпания «Победа» подала в суд на Минтранс и Росавиацию

      Впервые в России авиакомпания решила судиться с авиационными властями — за то, что ее не допустили к международным рейсам.

      Лоукостер «Победа» подал иск на Росавиацию и Минтранс. Причина в том, что перевозчику отказали в полетах по направлениям Краснодар — Тбилиси и Махачкала — Стамбул.

      В «Победе» говорят, что причин для такого отказа не было, тем более что и других претендентов на эти рейсы не нашлось. Решение по допуску принимает межведомственная комиссия, и большинство голосов в ней как раз у Минтранса и Росавиации.

      В двух этих ведомствах оперативный комментарий НТВ предоставить не смогли.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru