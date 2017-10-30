Историк: ни при каких условиях оправдывать репрессии нельзя

День памяти жертв политических репрессий официально был установлен 26 лет назад, но до сих пор многие не знают всей правды о этом страшном периоде российской истории. На вопросы о репрессиях ответила доктор исторических наук и один из руководителей Музея истории ГУЛАГа Галина Иванова.

Масштаб и география репрессий огромны. Известны ли точные цифры? Сколько человек пострадали — и кем были эти люди?



Безусловно, масштабы и география репрессий действительно огромными. На территории СССР и на территории Российской Федерации не было ни области, ни союзной республики в составе СССР, где бы не было мест лишения свободы, лагерей, колоний, тюрем. От репрессий пострадало огромное количество людей. Если мы возьмем официальную статистику, то с 30-го года, то есть с начала функционирования ГУЛАГа, и до 56-го года, когда началась массовая реабилитация после ХХ съезда партии, через лагеря, колонии и тюрьмы в СССР прошли более 20 миллионов человек.



За что репрессировали? В чем обвиняли? Это были только, так скажем, политические статьи?



Те, кто был осужден по политическим мотивам, как правило, имели в приговоре статью 58, то есть эта статья о контрреволюционных преступлениях. Всего с 27-го года эта статья включала в себя 14 пунктов, из них наверное в настоящее время известный каждому пункт — это статья 58, пункт 10, то есть «Антисоветская агитация и пропаганда». Как вы понимаете, под этот пункт можно подвести кого угодно и что угодно. Ну и, конечно, 58.1 и пункты еще «а», «б», «в», «г» — это измена Родине. Максимальный срок был установлен в 25 лет. Трудно представить себе, что такое 25 лет. Это практически вся жизнь человека. И высшая мера наказания, расстрел. Самое трагичное время, которое связано с расстрелами в нашей стране, — это годы 37-й и 38-й, вошедшие в мировую историю, не только в историю нашей страны, а в мировую историю как годы Большого террора, когда только за неполных полтора года было арестовано по политическим мотивам более 1,5 миллионов человек. И из них около 700 тысяч было расстреляно.



До сих пор находятся люди, которые оправдывают репрессии тем, что они были необходимы для развития сильного государства. С вашей точки зрения, чем репрессии обернулись от страны?



Я считаю, что ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях оправдывать репрессии нельзя, и это даже преступно, с моей точки зрения. Репрессии обернулись огромными потерями для Российского государства. Потерей, прежде всего, людей — что такое расстрел 700–800 тысяч здоровых мужчин? То есть нельзя даже говорить, что, допустим, ГУЛАГ был выгоден экономически. Если бы он нужен был с точки зрения экономики, то таких расстрелов, уничтожения человека не было.