Жителям Кировской области выставили огромные счета за отключенное отопление

Власти города Нолинска потребовали от жителей погасить огромные долги за отопление при том, что владельцы квартир от отопления отказались десять лет назад.

Десять лет назад назад сотни семей, возмущенных вечно холодными батареями, перешли на отопление индивидуальное. На законных основаниях установили у себя печи и котлы. Индивидуальное отопление оказалось дешевле в четыре раза.



Теперь коммунальщики неожиданно потребовали заплатить по счетам за центральное отопление, которым никто из них не пользовался. С каждого дома потребовали вернуть долг размером в миллион рублей.



Чудеса коммунального перерасчета можно узреть по квитанциям. Вот осенью 2016 года сумма за предыдущий период — ноль. А спустя девять месяцев — долг в 63 тысячи рублей. Официальный повод — постановление федерального правительства №354, из которого следует, что за центральное отопление должны платить все.



Объяснить, как суммы в квитанциях выросли столь волшебным образов в самом «Комунэнерго» не захотели, заявив по телефону, что во всем виноваты бывшие нолинские власти, которые разрешили людям перейти на индивидуальное отопление. В ситуацию уже вмешались областные власти, вынужденные отвечать за недосмотр своих предшественников.



Яна Страузова, помощник губернатора Кировской области: «Ситуация находится на контроле, но жестком контроле, сейчас на территории Нолинского района работает региональная комиссия, которая проверяет законность перехода на такую форму отопления».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.