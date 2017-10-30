Захваченный в заложники в детском саду Армавира ребенок освобожден

Правоохранители освободили ребенка, которого вооруженный ножом мужчина удерживал в заложниках в детском саду в армянском Армавире.
Трехлетнего мальчика вывели из здания детского сада и передали родителям.
Как сообщает «Интерфакс», до этого были слышны звуки выстрелов. При этом медики рассказали агентству, что два человека ранены в шею и руки. Их личности не известны.
Также сообщается, что напавший на детей и воспитателей мужчина выведен с территории учреждения. По словам первого заместителя начальника полиции Армении Унана Погосяна, злоумышленник обезврежен с помощью спецсредств.
Унан Погосян: «Он пытался нанести себе повреждение, полицейские это пресекли. Были применены спецсредства. Главное, что с ребенком все в порядке».
Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей. Он требовал встречи с бывшей женой, которая работала в этом же детском саду. Позже сотрудники детсада и большинство детей были освобождены, в заложниках оставался только один трехлетний мальчик.
Как сообщает «Интерфакс», до этого были слышны звуки выстрелов. При этом медики рассказали агентству, что два человека ранены в шею и руки. Их личности не известны.
Также сообщается, что напавший на детей и воспитателей мужчина выведен с территории учреждения. По словам первого заместителя начальника полиции Армении Унана Погосяна, злоумышленник обезврежен с помощью спецсредств.
Унан Погосян: «Он пытался нанести себе повреждение, полицейские это пресекли. Были применены спецсредства. Главное, что с ребенком все в порядке».
Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей. Он требовал встречи с бывшей женой, которая работала в этом же детском саду. Позже сотрудники детсада и большинство детей были освобождены, в заложниках оставался только один трехлетний мальчик.
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