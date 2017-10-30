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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Юрий Гальцев строит «Дом» на сцене петербургского Театра эстрады. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮрий Гальцев строит «Дом» на сцене петербургского Театра эстрады

    Юрий Гальцев строит «Дом» на сцене петербургского Театра эстрады

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    Юрий Гальцев строит «Дом» на сцене петербургского Театра эстрады

    Юрий Гальцев строит «Дом» на сцене петербургского Театра эстрады

      Премьера спектакля «Дом» стала третьей версией постановки пьесы Евгения Гришковца.

      Заслуженный артист Юрий Гальцев примерил непривычный для себя драматический образ. Он исполняет главную роль в спектакле «Дом» по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон.

      Герой Гальцева — врач районной поликлиники. У него любимая работа, большая семья и детская мечта — построить дом. По словам режиссера-постановщика Олега Куликова, в этой истории поднимаются простые и очень русские темы и чеховские вопросы.

      Спектакли по пьесе Гришковца в соавторстве с Матисон уже идут в двух столичных театрах. Это «Школа современной пьесы». Режиссером выступил Иосиф Райхельгауз. А в МХТ имени Чехова автор постановки — Сергей Пускепалис. Новой версией стала петербургская премьера в театре эстрады имени Райкина.

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