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    Ученые исследуют мозг стрелка из Лас-Вегаса

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    • Фото: @Rambobiggs / twitter.com
    Ученые исследуют мозг стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>

    Ученые исследуют мозг стрелка из Лас-Вегаса

    Ученые исследуют мозг стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>
  • Фото: @Rambobiggs / twitter.com

    • Ученые решили исследовать ткань головного мозга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддок на предмет отклонений.

    Визуальная проверка мозга убийцы, проходившая во время вскрытия, не выявила каких-либо отклонений. Теперь эксперты из Стэнфордского университета намерены изучить ткань мозга Пэддока и выяснить, не страдал ли он неврологическими заболеваниями — инсультами, сосудистыми заболеваниями, опухолями, эпилепсией, рассеянным склерозом, дегенеративными расстройствами, травматическими нарушениями или инфекциями. Ожидается, что проверка займет несколько месяцев.

    При этом отмечается, что даже в том случае, если отклонения будут обнаружены, нельзя будет сделать однозначный вывод, что именно они повлияли на решение Пэддока совершить массовое убийство, передает РИА Новости.

    смотретьСМИ рассекретили содержание записки, найденной в номере стрелка из Лас-Вегаса
    СМИ рассекретили содержание записки, найденной в номере стрелка из Лас-Вегаса
    Напомним, вечером 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по гостям музыкального фестиваля из своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Жертвами стрелка стали 58 человек, более 540 пострадали.

    Задержать преступника не удалось, так как он покончил с собой. Трагедия в Лас-Вегасе стала самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.

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