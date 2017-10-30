Косплееры отметили Хэллоуин в Петербурге

В «Ленэкспо» прошел фестиваль «Старкон».

Страшно весело было тем, кто в эти выходные оказался на Васильевском острове. Сотни людей переодетых в ведьм, вампиров, лесных жителей и в героев популярных фильмов и сериалов. Персонажи из Гарри Поттера, «Звездных войн», «Семейки Адамс» свободно разгуливали по павильонам «Ленэкспо», в котором прошел фестиваль «Старкон».



Второй год подряд его проводят осенью и посвящают Хэллоуину. Найти наряд и нарисовать грим можно было на месте. Впрочем, такой возможностью воспользовались далеко не все. Большинство косплееров — так называют любителей преображаться — готовятся к мероприятию заранее, выбирают образ и шьют костюмы.



Кроме этого, на фестивале можно было пройти тематические квесты с интерактивными заданиями, встав на сторону добра или зла. Завершился фестиваль конкурсом. Косплеи со всей страны соревновались за звание самого страшного или самого креативного костюма.