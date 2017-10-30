Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Косплееры отметили Хэллоуин в Петербурге. Санкт-Петербург, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКосплееры отметили Хэллоуин в Петербурге

    Косплееры отметили Хэллоуин в Петербурге

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    Косплееры отметили Хэллоуин в Петербурге

    Косплееры отметили Хэллоуин в Петербурге

      В «Ленэкспо» прошел фестиваль «Старкон».

      Страшно весело было тем, кто в эти выходные оказался на Васильевском острове. Сотни людей переодетых в ведьм, вампиров, лесных жителей и в героев популярных фильмов и сериалов. Персонажи из Гарри Поттера, «Звездных войн», «Семейки Адамс» свободно разгуливали по павильонам «Ленэкспо», в котором прошел фестиваль «Старкон».

      Второй год подряд его проводят осенью и посвящают Хэллоуину. Найти наряд и нарисовать грим можно было на месте. Впрочем, такой возможностью воспользовались далеко не все. Большинство косплееров — так называют любителей преображаться — готовятся к мероприятию заранее, выбирают образ и шьют костюмы.

      Кроме этого, на фестивале можно было пройти тематические квесты с интерактивными заданиями, встав на сторону добра или зла. Завершился фестиваль конкурсом. Косплеи со всей страны соревновались за звание самого страшного или самого креативного костюма.

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