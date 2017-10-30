Квартиру судьи Мосгорсуда обокрали и подожгли

Полицейские ищут злоумышленника, который обокрал и поджег квартиру судьи Мосгорсуда на Ленинском проспекте.
По данным правоохранительных органов, преступник проник в квартиру судьи Мосгорсуда по гражданским делам и похитил около 600 долларов. После этого злоумышленник, стремясь скрыть следы преступления, устроил пожар.
В результате возгорания никто не пострадал. Как уточняет агентство «Москва», хозяин квартиры в момент ЧП находился за пределами столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже и умышленном уничтожении имущества.
В результате возгорания никто не пострадал. Как уточняет агентство «Москва», хозяин квартиры в момент ЧП находился за пределами столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже и умышленном уничтожении имущества.
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