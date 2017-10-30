Трамп ответил на обвинения против бывшего главы своего штаба

Президент США напомнил, что обвинение Пола Манафорта в сговоре против США касается времени, когда Манафорт еще не был в его предвыборном штабе.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. В своем микроблоге в Twitter Трамп заявил, что никакого сговора не было, и напомнил, что все обвинения касаются тех лет, когда Манафорт еще не участвовал в президентской кампании. Президент США также спросил, почему никого по-прежнему не интересует штаб «жуликоватой» Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп, президент США: «Простите, но это было несколько лет назад, до того, как Пол Манафорт включился в президентскую кампанию. Но почему никто не занимается жуликоватой Хиллари и демократами? Никакого заговора не было!»
В понедельник бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по делу о «вмешательстве» в американские выборы. Манафорта и Гейтса обвинили в отмывании денег, неуплате налогов и сговоре против США. Манафорта и Гейтса также уличили в отмывании денег, полученных за лоббистскую деятельность в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и украинской «Партии регионов».
Дональд Трамп, президент США: «Простите, но это было несколько лет назад, до того, как Пол Манафорт включился в президентскую кампанию. Но почему никто не занимается жуликоватой Хиллари и демократами? Никакого заговора не было!»
Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren’t Crooked Hillary & the Dems the focus?????— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.
….Also, there is NO COLLUSION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.
В понедельник бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по делу о «вмешательстве» в американские выборы. Манафорта и Гейтса обвинили в отмывании денег, неуплате налогов и сговоре против США. Манафорта и Гейтса также уличили в отмывании денег, полученных за лоббистскую деятельность в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и украинской «Партии регионов».
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