Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Трамп ответил на обвинения против бывшего главы своего штаба

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Evan Vucci
    Трамп ответил на обвинения против бывшего главы своего штаба

    Трамп ответил на обвинения против бывшего главы своего штаба

    Трамп ответил на обвинения против бывшего главы своего штаба
  • Фото: Reuters © 2017, Evan Vucci

    • Президент США напомнил, что обвинение Пола Манафорта в сговоре против США касается времени, когда Манафорт еще не был в его предвыборном штабе.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. В своем микроблоге в Twitter Трамп заявил, что никакого сговора не было, и напомнил, что все обвинения касаются тех лет, когда Манафорт еще не участвовал в президентской кампании. Президент США также спросил, почему никого по-прежнему не интересует штаб «жуликоватой» Хиллари Клинтон.

    Дональд Трамп, президент США: «Простите, но это было несколько лет назад, до того, как Пол Манафорт включился в президентскую кампанию. Но почему никто не занимается жуликоватой Хиллари и демократами? Никакого заговора не было!»





    смотретьСМИ: по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США выдвинуты первые обвинения
    СМИ: по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США выдвинуты первые обвинения
    В понедельник бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по делу о «вмешательстве» в американские выборы. Манафорта и Гейтса обвинили в отмывании денег, неуплате налогов и сговоре против США. Манафорта и Гейтса также уличили в отмывании денег, полученных за лоббистскую деятельность в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и украинской «Партии регионов».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru