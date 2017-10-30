Ветеринары спасли медведя, язык которого распух до трех килограммов

Ветеринары из Эдинбургского университета удалили три килограмма тканей языка у бурого медведя Нянь Хто, живущего в Мьянме.
Как сообщает сайт Вести.Ru, хищник страдает редкой для животных слоновьей болезнью. Из-за этого у него сильно увеличился язык: он перестал помещаться в пасти и волочился по полу клетки. Медведь не мог нормально есть и даже передвигаться.
Специалисты Эдинбургского университета рассказали, что впервые видели медведя в таком состоянии. Они предположили, что хищник заразился редким недугом через укус москита.
Операция по удалению лишних тканей с языка заняла у ветеринаров около четырех часов. Она прошла успешно, и теперь медведь постепенно восстанавливается.
Специалисты Эдинбургского университета рассказали, что впервые видели медведя в таком состоянии. Они предположили, что хищник заразился редким недугом через укус москита.
Операция по удалению лишних тканей с языка заняла у ветеринаров около четырех часов. Она прошла успешно, и теперь медведь постепенно восстанавливается.
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