Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Ветеринары спасли медведя, язык которого распух до трех килограммов

    комментировать
    • Фото: @slipperytit / twitter.com
    Ветеринары спасли медведя, язык которого распух до трех килограммов

    Ветеринары спасли медведя, язык которого распух до трех килограммов

    Ветеринары спасли медведя, язык которого распух до трех килограммов
  • Фото: @slipperytit / twitter.com

    • Ветеринары из Эдинбургского университета удалили три килограмма тканей языка у бурого медведя Нянь Хто, живущего в Мьянме.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, хищник страдает редкой для животных слоновьей болезнью. Из-за этого у него сильно увеличился язык: он перестал помещаться в пасти и волочился по полу клетки. Медведь не мог нормально есть и даже передвигаться.

    Специалисты Эдинбургского университета рассказали, что впервые видели медведя в таком состоянии. Они предположили, что хищник заразился редким недугом через укус москита.

    Операция по удалению лишних тканей с языка заняла у ветеринаров около четырех часов. Она прошла успешно, и теперь медведь постепенно восстанавливается.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru