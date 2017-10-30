Госдума организует первый всемирный слет майнеров из 16 стран

В Госдуме сообщили, что организовывают первую всемирную встречу добытчиков криптовалюты. Она пройдет в декабре.
Первая всемирная встреча майнеров пройдет в Москве 25 декабря прямо в одном из залов Государственной думы, сообщил РИА Новости депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Он отметил, что участие в слете подтвердили уже 16 стран — в их числе США, Белоруссия, Украина, Сингапур и другие страны. «Это будет интересный разговор профессионалов», — добавил Чернышов.
Напомним, что 10 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Глава государства подчеркнул, что в России необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. Также на сайте Кремля появилась информация о том, что правительству было поручено узаконить статус в РФ криптовалют и технологий блокчейн.
Возможно, в ближайшем будущем майнеры должны будут проходить обязательную регистрацию, а также платить налоги.
Он отметил, что участие в слете подтвердили уже 16 стран — в их числе США, Белоруссия, Украина, Сингапур и другие страны. «Это будет интересный разговор профессионалов», — добавил Чернышов.
Напомним, что 10 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Глава государства подчеркнул, что в России необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. Также на сайте Кремля появилась информация о том, что правительству было поручено узаконить статус в РФ криптовалют и технологий блокчейн.
Возможно, в ближайшем будущем майнеры должны будут проходить обязательную регистрацию, а также платить налоги.
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