Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Госдума организует первый всемирный слет майнеров из 16 стран

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    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    Госдума организует первый всемирный слет майнеров из 16 стран

    Госдума организует первый всемирный слет майнеров из 16 стран

    Госдума организует первый всемирный слет майнеров из 16 стран
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • В Госдуме сообщили, что организовывают первую всемирную встречу добытчиков криптовалюты. Она пройдет в декабре.

    Первая всемирная встреча майнеров пройдет в Москве 25 декабря прямо в одном из залов Государственной думы, сообщил РИА Новости депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

    Он отметил, что участие в слете подтвердили уже 16 стран — в их числе США, Белоруссия, Украина, Сингапур и другие страны. «Это будет интересный разговор профессионалов», — добавил Чернышов.

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