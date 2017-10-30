Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Жертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге. Санкт-Петербург, история, памятные даты, репрессии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге

    Жертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге

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    Жертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге

    Жертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге

    Жертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге

      В Северной столице, как и по всей стране, вспоминают убитых в ходе массовых репрессий в СССР конца 1930-х годов.

      Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, в Петербурге прошла акция поминального чтения имен людей, пострадавших в ходе массовых арестов и расстрелов 1930-х годов. С полудня сразу в нескольких местах города известные, актеры, писатели, режиссеры и историки вспоминали фамилии тех, чья жизнь оборвалась в годы сталинского террора.

      Раз в два часа представители православной церкви читали заупокойные литии. Кроме того, организаторы раздавали фотографии тех репрессированных, у которых не осталось родственников, чтобы каждый желающий мог положить карточку в свой семейный альбом.

      Памятная церемония прошла также в десятках других городов России. Планируется, что в 21:00 на окнах горожан зажгутся поминальные свечи.

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