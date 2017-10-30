Жертв сталинских репрессий помянули у Соловецкого камня в Петербурге

В Северной столице, как и по всей стране, вспоминают убитых в ходе массовых репрессий в СССР конца 1930-х годов.

Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, в Петербурге прошла акция поминального чтения имен людей, пострадавших в ходе массовых арестов и расстрелов 1930-х годов. С полудня сразу в нескольких местах города известные, актеры, писатели, режиссеры и историки вспоминали фамилии тех, чья жизнь оборвалась в годы сталинского террора.



Раз в два часа представители православной церкви читали заупокойные литии. Кроме того, организаторы раздавали фотографии тех репрессированных, у которых не осталось родственников, чтобы каждый желающий мог положить карточку в свой семейный альбом.



Памятная церемония прошла также в десятках других городов России. Планируется, что в 21:00 на окнах горожан зажгутся поминальные свечи.