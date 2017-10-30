Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Истребители ВВС США и Японии сопроводили Ту-95МС над Тихим океаном

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    • Фото: РИА Новости
    Истребители ВВС США и Японии сопроводили <nobr>Ту-95МС</nobr> над Тихим океаном

    Истребители ВВС США и Японии сопроводили Ту-95МС над Тихим океаном

    Истребители ВВС США и Японии сопроводили <nobr>Ту-95МС</nobr> над Тихим океаном
  • Фото: РИА Новости

    • Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ пролетели над западом Тихого океана в сопровождении авиации США и Японии.

    Иностранные истребители сопровождали российские самолеты, который выполняли плановые полеты над нейтральными водами Японского моря и западной части Тихого океана.

    В частности, на отдельных этапах маршрута у Ту-95МС были замечены пара американских F-18, а также японские F-15, F-4 и F-2A, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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