Истребители ВВС США и Японии сопроводили Ту-95МС над Тихим океаном

Стратегические ракетоносцы
Ту-95МС ВКС РФ пролетели над западом Тихого океана в сопровождении авиации США и Японии.
Иностранные истребители сопровождали российские самолеты, который выполняли плановые полеты над нейтральными водами Японского моря и западной части Тихого океана.
В частности, на отдельных этапах маршрута у Ту-95МС были замечены пара американских F-18, а также японские F-15, F-4 и F-2A, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В частности, на отдельных этапах маршрута у Ту-95МС были замечены пара американских F-18, а также японские F-15, F-4 и F-2A, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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