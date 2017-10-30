Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Напавший на детский сад в армянском Армавире требует встречи с бывшей женой

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    • Фото: kavkaz-info.com
    Напавший на детский сад в армянском Армавире требует встречи с бывшей женой

    Напавший на детский сад в армянском Армавире требует встречи с бывшей женой

    Напавший на детский сад в армянском Армавире требует встречи с бывшей женой
  • Фото: kavkaz-info.com

    • Вооруженный ножом мужчина, который захватил заложников в детском саду в Армении, потребовал встречи с бывшей женой. Женщина работает в этом же учреждении.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, мужчина освободил сотрудников детского сада и почти всех детей, за исключением одного ребенка, которого продолжает удерживать в заложниках.

    При этом злоумышленник требует встречи с бывшей женой, которая работает в этом детсаду.

    Источник: «Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом».

    Собеседник агентства добавил, что мужчина повредил ухо одной из воспитательниц.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина атаковал детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей. На место ЧП выехали правоохранители.

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