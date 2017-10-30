Напавший на детский сад в армянском Армавире требует встречи с бывшей женой

Вооруженный ножом мужчина, который захватил заложников в детском саду в Армении, потребовал встречи с бывшей женой. Женщина работает в этом же учреждении.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, мужчина освободил сотрудников детского сада и почти всех детей, за исключением одного ребенка, которого продолжает удерживать в заложниках.
При этом злоумышленник требует встречи с бывшей женой, которая работает в этом детсаду.
Источник: «Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом».
Собеседник агентства добавил, что мужчина повредил ухо одной из воспитательниц.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина атаковал детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей. На место ЧП выехали правоохранители.
При этом злоумышленник требует встречи с бывшей женой, которая работает в этом детсаду.
Источник: «Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом».
Собеседник агентства добавил, что мужчина повредил ухо одной из воспитательниц.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина атаковал детский сад в городе Армавире. Злоумышленник взял в заложники персонал учреждения и детей. На место ЧП выехали правоохранители.
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