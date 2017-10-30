Пограничники проверили улов лужских рыбаков

В Ленинградской области сотрудники пограничного управления ФСБ проинспектировали промысловиков в 50 километрах от эстонской границы. Рейд на суше и на воде прошел в экстремальных погодных условиях.

Экипажу не успевшего отчалить рыболовного судна за одно утро не повезло дважды: сперва Лугу накрыл обильный снегопад, а затем проверка береговой охраны — тоже как снег на голову. Но уже попав на крючок пограничников, нужно как-то выпутаться из этих сетей.



С особым пристрастием проверяются все необходимые документы: промысловый журнал (это что-то вроде дневника рыболова) и само разрешение на добычу.



У траулера лицензирована квота на 700 тонн кильки и салаки за весь календарный год. И ни тонны больше. В случае перевыполнения нормы экипаж награждают разве что штрафом. Но, видимо, не в этом случае.



Константин Барыкин, начальник Кингисеппской государственной районной инспекции, капитан 3-го ранга: «Все документы в наличии, улов записан. Дальше мы осмотрим палубу и вынесем вердикт».



На палубе ставки еще серьезнее. Здесь судьба моряков зависит в буквальном смысле от миллиметров. Осталось заглянуть в каждый из трех трюмов. Если и они не вызовут подозрений, то можно смело выходить в море и заполнять пустующие резервуары.



Чтобы добраться до промысловых мест, судну понадобится примерно пять часов. В основном, это острова у границы территориальных вод Эстонии. От этого причала туда ходят сразу пять местных траулеров. Возвращаются обычно на следующее утро.



Но отдельные рыбаки могут выходить в Финский залив по несколько раз за один день. Для контроля за моторными лодками нужны самые скоростные катера. В этом настоящем болиде по меркам береговой охраны — 250 лошадиных сил. Настигнет любого потенциального нарушителя.



За один экземпляр каждого вида рыбы установлена определенная сумма. К примеру, карп, сазан или щука обойдутся в 250 рублей за каждую особь. Но самки еще дороже — ровно в два раза. А в период нереста, как сейчас, штраф вообще может вырасти до нескольких сотен тысяч рублей. Поэтому проще расплатиться за квоту заранее, чтобы потом невод вытягивали не сотрудники береговой охраны.



По реке Луге до Нарвы и, соответственно, до эстонской границы отсюда по прямой от силы километров 50. Это в три с лишним раза меньше, чем расстояние до Петербурга, который остался примерно в 160 километрах восточнее. Так что эта отдаленная и почти заповедная зона требует неусыпного контроля со стороны пограничников Федеральной службы безопасности. Причем инспекции проводят здесь регулярно и при любых погодных условиях, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.