Отдавшая деньги петербуржцев сайентологам не признает вину даже во время вынесения приговора

В Октябрьском районном суде Петербурга зачитывают приговор Екатерине Заборских. В громком деле о мошенничестве с деньгами пайщиков строительной фирмы 60 томов, 78 потерпевших, 68 свидетелей и 130 миллионов рублей ущерба.
Компания «Олимп», принадлежавшая фигурантке дела, предлагала квартиры в жилых малоэтажных комплексах на привлекательных условиях. Некоторые потерпевшие вложили деньги сразу в несколько квартир. Позже выяснилось, что у компании даже не было разрешения на строительство. Но свою вину Екатерина Заборских не признавала и в начале расследования дела и сегодня.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, в немаленьком по меркам районной инстанции зале всем потерпевшим места не хватило. Приставам пришлось принести дополнительную скамью, а судье регулярно делать перерывы на проветривание.
Эти обстоятельства не способствовали ускорению оглашения приговора, который, как заметили в самом начале зрители, занимает полторы сотни страниц. На них досконально описаны обстоятельства того, как в офисе фирм, которые организовала и возглавляла Заборских, у пострадавших принимали деньги. У кого 800 тысяч, у кого несколько миллионов.
Так почти 80 потерпевших купили в пригороде Петербурга квартиры, как теперь сами говорят, между небом и землей. Потому что выше котлована с фрагментами фундамента стройка не выросла. А как еще, когда у компаний Екатерины Заборских даже не было бумаг на право возведения жилплощади. Зато были около 130 миллионов рублей, которые ей явно не Бог послал.
Но подсудимая, очевидно, относилась к этому именно так, ведь львиную долу средств, согласно обвинительному заключению, пожертвовала «Сайентологической церкви Петербурга». Например, на проведение тренинга на круизном пароме.
Зоя Щепина, потерпевшая: «А где остальные ее сообщники, мошенники, которые организовали эту преступную группу еще с Владивостока? Эти люди прошли по многим городам России. По их же отчетам, которые они показывали, на их счету для постройки их церкви украдено полтора миллиарда рублей. А у нас в обвинительной части около 130 миллионов. Где остальные деньги?»
Впрочем, Екатерина Заборских не то что насчет полутора миллиардов, она и о вменяемых 130 миллионах в ходе процесса каяться не стала. Свою вину дама не признала даже частично, что некоторое время назад стало поводом к расставанию с адвокатом. Он такую позицию посчитал неконструктивной.
Неизвестно, насколько рассчитывают многочисленные потерпевшие воспользоваться приговором, чтобы вернуть свои деньги. Тем более что у петербургской организации сайентологов, которой подсудимая их пожертвовала, большие проблемы. То ФСБ с обысками нагрянет, то в СИЗО отправят учредителей и главбуха. И, кстати, тоже по экономическим делам.
Увеличиться список заслуг перед сайентологической церковью между прочим независимо от сегодняшнего приговора может и у Екатерины Заборских. В начале октября другой райсуд Петербурга Смольнинский принял к производству аналогичное уголовное дело в ее отношении. В нем речь о 29 обманутых на 33 миллиона рублей.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, в немаленьком по меркам районной инстанции зале всем потерпевшим места не хватило. Приставам пришлось принести дополнительную скамью, а судье регулярно делать перерывы на проветривание.
Эти обстоятельства не способствовали ускорению оглашения приговора, который, как заметили в самом начале зрители, занимает полторы сотни страниц. На них досконально описаны обстоятельства того, как в офисе фирм, которые организовала и возглавляла Заборских, у пострадавших принимали деньги. У кого 800 тысяч, у кого несколько миллионов.
Так почти 80 потерпевших купили в пригороде Петербурга квартиры, как теперь сами говорят, между небом и землей. Потому что выше котлована с фрагментами фундамента стройка не выросла. А как еще, когда у компаний Екатерины Заборских даже не было бумаг на право возведения жилплощади. Зато были около 130 миллионов рублей, которые ей явно не Бог послал.
Но подсудимая, очевидно, относилась к этому именно так, ведь львиную долу средств, согласно обвинительному заключению, пожертвовала «Сайентологической церкви Петербурга». Например, на проведение тренинга на круизном пароме.
Зоя Щепина, потерпевшая: «А где остальные ее сообщники, мошенники, которые организовали эту преступную группу еще с Владивостока? Эти люди прошли по многим городам России. По их же отчетам, которые они показывали, на их счету для постройки их церкви украдено полтора миллиарда рублей. А у нас в обвинительной части около 130 миллионов. Где остальные деньги?»
Впрочем, Екатерина Заборских не то что насчет полутора миллиардов, она и о вменяемых 130 миллионах в ходе процесса каяться не стала. Свою вину дама не признала даже частично, что некоторое время назад стало поводом к расставанию с адвокатом. Он такую позицию посчитал неконструктивной.
Неизвестно, насколько рассчитывают многочисленные потерпевшие воспользоваться приговором, чтобы вернуть свои деньги. Тем более что у петербургской организации сайентологов, которой подсудимая их пожертвовала, большие проблемы. То ФСБ с обысками нагрянет, то в СИЗО отправят учредителей и главбуха. И, кстати, тоже по экономическим делам.
Увеличиться список заслуг перед сайентологической церковью между прочим независимо от сегодняшнего приговора может и у Екатерины Заборских. В начале октября другой райсуд Петербурга Смольнинский принял к производству аналогичное уголовное дело в ее отношении. В нем речь о 29 обманутых на 33 миллиона рублей.
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