В Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ

В Сирии сегодня обсуждают чудесное спасение жителей города Эль-Карьятейн .

Почти 30 человек сбежали от террористов запрещенной организации ИГИЛ и вернулись к родным. Во время встречи многие не могли сдержать слез. Боевики взяли людей в заложники во время отступления. Террористов из Эль-Карьятейна несколько дней назад выбили правительственные войска при поддержке российских ВКС.



Между тем сегодня в Астане проходит седьмой раунд межсирийских переговоров. В них участвуют делегации из России, Турции и Ирана, а также представители сирийского правительства и оппозиции. Среди главных тем — обстановка в зонах деэскалации, освобождение пленных, разминирование населенных пунктов и перспективы политического процесса. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, решение этих вопросов создаст условия для возвращения к мирной жизни.