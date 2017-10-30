Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ. Астана, войны и вооруженные конфликты, переговоры, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ

    В Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ

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    В Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ

    В Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ

    В Сирии 30 заложников сбежали от ИГИЛ

      В Сирии сегодня обсуждают чудесное спасение жителей города Эль-Карьятейн.

      Почти 30 человек сбежали от террористов запрещенной организации ИГИЛ и вернулись к родным. Во время встречи многие не могли сдержать слез. Боевики взяли людей в заложники во время отступления. Террористов из Эль-Карьятейна несколько дней назад выбили правительственные войска при поддержке российских ВКС.

      Между тем сегодня в Астане проходит седьмой раунд межсирийских переговоров. В них участвуют делегации из России, Турции и Ирана, а также представители сирийского правительства и оппозиции. Среди главных тем — обстановка в зонах деэскалации, освобождение пленных, разминирование населенных пунктов и перспективы политического процесса. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, решение этих вопросов создаст условия для возвращения к мирной жизни.

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