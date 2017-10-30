Путин: нападение на Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова

Нападение на журналистку «Эхам Москвы» Татьяну Фельгенгауэр было совершено больным человеком, свобода слова тут не причем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал слова журналиста Станислава Кучера о том, что инциденты с журналистами и деятелями культуры последнего времени вызывают «ощущение преследования инакомыслящих» и давления на свободу слова.
Кучер также назвал нападение на Татьяну Фельгенгауэр «холодной гражданской войной в России», передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы упомянули „Эхо Москвы“, но это-то здесь при чем? Ну, больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку».
Ранее стало известно, что получившая ранение в шею Фельгенгауэр была переведена в обычную палату. С пострадавшей беседовали следователи. Журналистка заявила, что не знала нападавшего.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Кучер также назвал нападение на Татьяну Фельгенгауэр «холодной гражданской войной в России», передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы упомянули „Эхо Москвы“, но это-то здесь при чем? Ну, больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку».
Ранее стало известно, что получившая ранение в шею Фельгенгауэр была переведена в обычную палату. С пострадавшей беседовали следователи. Журналистка заявила, что не знала нападавшего.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
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