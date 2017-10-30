Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Путин: нападение на Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Путин: нападение на Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова

    Путин: нападение на Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова

    Путин: нападение на Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Нападение на журналистку «Эхам Москвы» Татьяну Фельгенгауэр было совершено больным человеком, свобода слова тут не причем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал слова журналиста Станислава Кучера о том, что инциденты с журналистами и деятелями культуры последнего времени вызывают «ощущение преследования инакомыслящих» и давления на свободу слова.

    Кучер также назвал нападение на Татьяну Фельгенгауэр «холодной гражданской войной в России», передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы упомянули „Эхо Москвы“, но это-то здесь при чем? Ну, больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку».

    Ранее стало известно, что получившая ранение в шею Фельгенгауэр была переведена в обычную палату. С пострадавшей беседовали следователи. Журналистка заявила, что не знала нападавшего.

    смотретьПерспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Перспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.

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