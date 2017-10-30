В Москве полицейские попали в ДТП из-за ноги задержанного в руле

Патрульная полицейская машина врезалась в ограждение на севере Москвы
из-за того, что задержанный за драку 20-летний молодой человек решил заблокировать руль машины и просунул в него свою ногу.
Инцидент произошел ночью: полицейские задержали в районе Отрадное молодого человека — за драку. Юноша оказал сопротивление и сломал полицейскому нос.
Подозреваемого посадили в патрульный автомобиль, но молодой человек продолжил буянить. Прямо во время движения он решил заблокировать руль и просунул ногу в рулевое колесо.
Водитель машины потерял управление, и автомобиль врезался в забор. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
Подозреваемого посадили в патрульный автомобиль, но молодой человек продолжил буянить. Прямо во время движения он решил заблокировать руль и просунул ногу в рулевое колесо.
Водитель машины потерял управление, и автомобиль врезался в забор. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
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