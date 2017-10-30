Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Путин призвал протестующих не мешать нормальной жизни мегаполисов

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    Путин призвал протестующих не мешать нормальной жизни мегаполисов

    Путин призвал протестующих не мешать нормальной жизни мегаполисов

    Президент на заседании Совета по правам человека (СПЧ) не исключил корректировки законов о митингах.

    Владимир Путин подчеркнул, что свободы должны быть гарантированы, и призвал проанализировать сложившуюся в России практику.

    Владимир Путин, президент РФ: «Свободы должны быть гарантированы. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет».

    При этом глава государства отметил, что зачастую участники акций протеста сами обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции, во что бы то ни стало не желая показывать это в центральных частях особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать их улицы, вызывая специально агрессию, тоже неправильно».

    В связи с этим президент выразил уверенность в том, что «нужно работать с обеими сторонами этого процесса самым внимательным образом», передает ТАСС.

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