Путин призвал протестующих не мешать нормальной жизни мегаполисов

Президент на заседании Совета по правам человека (СПЧ) не исключил корректировки законов о митингах.
Владимир Путин подчеркнул, что свободы должны быть гарантированы, и призвал проанализировать сложившуюся в России практику.
Владимир Путин, президент РФ: «Свободы должны быть гарантированы. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет».
При этом глава государства отметил, что зачастую участники акций протеста сами обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание.
Владимир Путин, президент РФ: «Я могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции, во что бы то ни стало не желая показывать это в центральных частях особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать их улицы, вызывая специально агрессию, тоже неправильно».
В связи с этим президент выразил уверенность в том, что «нужно работать с обеими сторонами этого процесса самым внимательным образом», передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Свободы должны быть гарантированы. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет».
При этом глава государства отметил, что зачастую участники акций протеста сами обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание.
Владимир Путин, президент РФ: «Я могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции, во что бы то ни стало не желая показывать это в центральных частях особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать их улицы, вызывая специально агрессию, тоже неправильно».
В связи с этим президент выразил уверенность в том, что «нужно работать с обеими сторонами этого процесса самым внимательным образом», передает ТАСС.
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