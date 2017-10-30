Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    СМИ: у жительницы Китая в носу вырос зуб

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    • Фото: @asiawirenews / twitter.com
    СМИ: у жительницы Китая в носу вырос зуб

    СМИ: у жительницы Китая в носу вырос зуб

    СМИ: у жительницы Китая в носу вырос зуб
  • Фото: @asiawirenews / twitter.com

    • Китайские медики удалили зуб, который вырос в носу у местной жительницы.

    Как пишет Daily Mail, женщина неоднократно жаловалась на заложенность носа и частые кровотечения. При этом она была абсолютно уверена, что у нее хронический ринит. Заключение отоларингологов шокировало китаянку.

    На рентгеновском снимке медики увидели инородное тело в носовой полости пациентки. Они решили, что это может быть небольшой камень, и назначили операцию по его удалению. Во время нее и выяснилось, что в носу женщины вырос зуб.


    После проведения операции пациентка чувствует себя хорошо, проблемы с заложенностью исчезли. При этом специалисты отмечают, что случаи, когда зубы вырастают в носовой полости встречаются, но они крайне редки.

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