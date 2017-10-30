Украинских десантников лишили голубых беретов

Украина решила изменить цвет головных уборов бойцов ВДВ.
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Вместо привычных голубых беретов украинские десантники теперь будут носить темно-бордовые, как в НАТО.
Как объяснили в командовании Высокомобильными десантными войсками (ВДВ) Украины, изменение цвета берета стало «символическим актом присоединения элитных войск Украины к мировым силам безопасности». Также отмечается, что темно-бордовый цвет выбран не случайно — именно такие береты носила «воздушная пехота Великобритании, которая первая в мире сформировала полноценную боевую отдельную десантную дивизию».
При этом украинским десантникам предлагается использовать как единственный повседневный и парадный головной убор не фуражку, а «берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины».
Также в командовании ВДВ Украины заявили, что береты темно-бордового цвета используются в 59 странах мира, в том числе 19 государствах-членах НАТО. При этом голубые береты остаются в ВДВ семи стран — России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Болгарии.
Кроме того, решено изменить и беретный знак украинских десантников. На нем решили изобразить купол парашюта, крылья Архистратига Михаила и огненный меч. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков.
Как объяснили в командовании Высокомобильными десантными войсками (ВДВ) Украины, изменение цвета берета стало «символическим актом присоединения элитных войск Украины к мировым силам безопасности». Также отмечается, что темно-бордовый цвет выбран не случайно — именно такие береты носила «воздушная пехота Великобритании, которая первая в мире сформировала полноценную боевую отдельную десантную дивизию».
При этом украинским десантникам предлагается использовать как единственный повседневный и парадный головной убор не фуражку, а «берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины».
Также в командовании ВДВ Украины заявили, что береты темно-бордового цвета используются в 59 странах мира, в том числе 19 государствах-членах НАТО. При этом голубые береты остаются в ВДВ семи стран — России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Болгарии.
Кроме того, решено изменить и беретный знак украинских десантников. На нем решили изобразить купол парашюта, крылья Архистратига Михаила и огненный меч. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков.
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