Уголовное дело экс-сенатора Джабраилова передано в суд

В суд поступило уголовное дело в отношении бизнесмена и
экс-сенатора Умара Джабраилова, устроившего в конце августа стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу суда, когда состоится судебное разбирательство — пока не известно. Дата заседания будет назначена на этой на этой неделе.
Напомним, предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.
Также сообщалось, что Джабраилова оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.
Напомним, предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.
Также сообщалось, что Джабраилова оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.
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