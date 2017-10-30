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    Уголовное дело экс-сенатора Джабраилова передано в суд

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Уголовное дело <nobr>экс-сенатора</nobr> Джабраилова передано в суд

    Уголовное дело экс-сенатора Джабраилова передано в суд

    Уголовное дело <nobr>экс-сенатора</nobr> Джабраилова передано в суд
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • В суд поступило уголовное дело в отношении бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова, устроившего в конце августа стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы.

    Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу суда, когда состоится судебное разбирательство — пока не известно. Дата заседания будет назначена на этой на этой неделе.

    смотретьЭкс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков
    Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков
    Напомним, предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.

    Также сообщалось, что Джабраилова оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.

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