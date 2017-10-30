В Совфеде надеются на разгром террористов в Сирии до конца года

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассчитывает, что операция по разгрому террористов в Сирии завершится до конца года.
После завершения операции в Сирии, по словам Виктора Бондарева, останется военный контингент, который потребуется для недопущения террористического рецидива.
Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Разгромим до конца террористов — надеемся, что управимся до конца года, — и оставим в Сирии лишь те войска, которые смогут предотвратить террористический рецидив. Мы не оставим страну до тех пор, пока не освободим ее».
Сенатор отметил, что сокращение российского присутствия в Сирии после окончания операции по освобождению страны станет закономерным и обоснованным шагом.
При этом Бондарев подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не собирается создавать свой протекторат на территории независимой и суверенной страны, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что до конца года сирийская армия завершит разгром запрещенного «Исламского государства» и восстановит контроль над восточной границей страны. При этом депутат подчеркнул, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены.
Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Разгромим до конца террористов — надеемся, что управимся до конца года, — и оставим в Сирии лишь те войска, которые смогут предотвратить террористический рецидив. Мы не оставим страну до тех пор, пока не освободим ее».
Сенатор отметил, что сокращение российского присутствия в Сирии после окончания операции по освобождению страны станет закономерным и обоснованным шагом.
При этом Бондарев подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не собирается создавать свой протекторат на территории независимой и суверенной страны, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что до конца года сирийская армия завершит разгром запрещенного «Исламского государства» и восстановит контроль над восточной границей страны. При этом депутат подчеркнул, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены.
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