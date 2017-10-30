Новый сезон сериала «Невский» прошел проверку на прочность

19 октября телеканал НТВ начал показ нового сезона сериала «Невский» — «Невский. Проверка на прочность». Сериал о неподкупном полицейском выходил в
прайм-тайм и с самого старта демонстрировал положительную динамику.
В России средняя доля сериала в аудитории «Все 18+» составила 15,5%. Проект обошел все сериалы прайма на других телеканалах, в том числе «Гостиница Россия», «Избранница» и «Бумеранг».
События нового сезона разворачиваются через год после того, как майор Павел Семёнов (Антон Васильев) поймал легендарного киллера по кличке Архитектор. Эта успешная операция перевернула жизнь героя с ног на голову. Наемным убийцей оказался его близкий друг, на любимую жену Юлю напали, а затем и вовсе посадили в тюрьму. Теперь герой оставил службу в органах и решил стать обычным таксистом. Однако покой Павла нарушают неизвестные, совершившие покушение на его друга Фому. Теперь герою предстоит вернуться к работе в органах безопасности, чтобы разобраться в этом запутанном деле до конца.
События нового сезона разворачиваются через год после того, как майор Павел Семёнов (Антон Васильев) поймал легендарного киллера по кличке Архитектор. Эта успешная операция перевернула жизнь героя с ног на голову. Наемным убийцей оказался его близкий друг, на любимую жену Юлю напали, а затем и вовсе посадили в тюрьму. Теперь герой оставил службу в органах и решил стать обычным таксистом. Однако покой Павла нарушают неизвестные, совершившие покушение на его друга Фому. Теперь герою предстоит вернуться к работе в органах безопасности, чтобы разобраться в этом запутанном деле до конца.
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