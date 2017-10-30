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    В Москве грабитель напал на актрису из «Полицейской академии»

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин
    В Москве грабитель напал на актрису из «Полицейской академии»

    В Москве грабитель напал на актрису из «Полицейской академии»

    В Москве грабитель напал на актрису из «Полицейской академии»
  • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили на юго-западе столицы.

    Неизвестный злоумышленник отобрал у актрисы сумку с личными вещами и документами. Ущерб составил 21 тыс. рублей.

    Пострадавшая артистка рассказала полицейским, как выглядел нападавший: на вид около 30 лет, среднего роста и телосложения, азиатской внешности, передает РИА Новости.

    Ольга Анохина уже 40 лет играет в московском Театре имени Моссовета. Она снималась в таких фильмах, как «Звездопад», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Сибирский цирюльник», «Военно-полевой роман», «Будьте моим мужем», «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» и многих других.

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