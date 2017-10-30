Орешкин заявил, что экономика РФ выдержит внешние угрозы

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и обладает достаточным запасом прочности, чтобы противостоять внешним угрозам, в том числе новым санкциям.
Об этом сообщает РИА Новости.
Максим Орешкин: «Та макроэкономическая политика, которая последовательно выстраивается в последние три года, те структурные реформы, которые были проведены, обладают довольно большим запасом прочности».
Он пояснил, что действия Центробанка по инфляционному таргетированию стабилизируют инфляцию и позволяют обеспечивать стабильные процентные ставки. Также продолжает действовать механизм покупки валют.
Максим Орешкин: «Все эти реформы создали значительный запас прочности к внешним шокам, будь то снижение цен на нефть или какие-то другие события. Поэтому здесь запас есть, и определенные внешние угрозы экономика, конечно же, выдержит».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что на данный момент Россия смогла выйти на рекордно низкие значения инфляции за всю свою историю. Глава государства также отметил, что в сложившейся экономической ситуации прекрасно понимает и одобряет осторожные действия российского Центробанка.
Максим Орешкин: «Та макроэкономическая политика, которая последовательно выстраивается в последние три года, те структурные реформы, которые были проведены, обладают довольно большим запасом прочности».
Он пояснил, что действия Центробанка по инфляционному таргетированию стабилизируют инфляцию и позволяют обеспечивать стабильные процентные ставки. Также продолжает действовать механизм покупки валют.
Максим Орешкин: «Все эти реформы создали значительный запас прочности к внешним шокам, будь то снижение цен на нефть или какие-то другие события. Поэтому здесь запас есть, и определенные внешние угрозы экономика, конечно же, выдержит».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что на данный момент Россия смогла выйти на рекордно низкие значения инфляции за всю свою историю. Глава государства также отметил, что в сложившейся экономической ситуации прекрасно понимает и одобряет осторожные действия российского Центробанка.
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