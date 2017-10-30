Арестован маньяк, расчленивший двух женщин после вечеринки в караоке

Суд в подмосковных Химках арестовал убийцу, который 10 дней скрывался от сыщиков. Александра Масленникова, который приехал из Волгоградской области, подозревают в жестокой расправе над двумя женщинами.

На аресте Масленникова настаивали сыщики. Его задержали в Подмосковье, где вероятный преступник скрывался почти 10 дней. В Химки он приехал на попутках и поселился у знакомой по переписке. Как раз возле ее дома Масленникова и задержали оперативники.



Со своими жертвами — Дарьей Лабутиной и Ольгой Шапошниковой — Масленников познакомился в одном из караоке-клубов в Волгоградской области. После шумной вечеринки все трое вышли из бара вместе. Как выяснилось, Масленников пригласил девушек к себе домой. Там компания продолжила вечеринку, но в какой-то момент одна из девушек повздорила с обвиняемым, и тот зарезал ее.



Когда Масленников понял, что совершил убийство, то избавился и от второй женщины — свидетельницы преступления. Он расчленил их тела и вывез в лес в промзоне города Волжского. Тела убитых уже найдены, идет экспертиза.



Сообщается, что Масленников уже дал признательные показания. За двойное убийство ему грозит пожизненное заключение. Ранее Масленников был судим за разбой, грабежи и изнасилование.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

