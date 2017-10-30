«Пью сильные таблетки»: упавшая в коридоре медсестра отрицает, что была пьяна

Видеокадры, на которых сотрудница омского травмпункта едва держится на ногах, сейчас внимательно изучают чиновники Минздрава.
Свидетелями инцидента в травмпункте стали пациенты одной из городских больниц. Они же сняли происходящее на мобильный. На кадрах видно, как медсестра с большим трудом пытается подняться с пола и пройти по коридору. При этом получается у нее это далеко не с первого раза.
Шокированные очевидцы уверены: сотрудница травмпункта была изрядно пьяна. А вот сама героиня скандального ролика уверяет: алкоголь здесь ни при чем. Это всего лишь побочное действие сильнодействующих лекарств и накопившаяся за время работы усталость.
Евгения Протасова, медсестра: «У меня семейные проблемы большие и я сейчас пью таблетки сильные. Ну, увеличила дозу и стало мне плохо».
Коллеги говорят, что медсестра с 25-летним стажем на хорошем счету и пользуется уважением. По факту инцидента в медучреждении проводят внутреннюю проверку. К слову, от должности героиню ролика пока не отстранили.
Шокированные очевидцы уверены: сотрудница травмпункта была изрядно пьяна. А вот сама героиня скандального ролика уверяет: алкоголь здесь ни при чем. Это всего лишь побочное действие сильнодействующих лекарств и накопившаяся за время работы усталость.
Евгения Протасова, медсестра: «У меня семейные проблемы большие и я сейчас пью таблетки сильные. Ну, увеличила дозу и стало мне плохо».
Коллеги говорят, что медсестра с 25-летним стажем на хорошем счету и пользуется уважением. По факту инцидента в медучреждении проводят внутреннюю проверку. К слову, от должности героиню ролика пока не отстранили.
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