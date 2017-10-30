Спасатели МЧС пытаются поднять со дна моря обломки разбившегося Ми-8

Российские спасатели обсуждают с норвежскими коллегами план дальнейших работ по подъему обломков вертолета
Ми-8. Помочь в этом должен глубоководный аппарат.
Сейчас на месте крушения работают 40 российских спасателей. Вместе с иностранными коллегами они пытаются поднять вертолет Ми-8 с глубины 200 метров. Помочь в этом должен глубоководный аппарат. Частично уже удалось изучить положение обломков винтокрылой машины, фюзеляжа и лопастей. Представители Следственного комитета России с разрешения норвежской стороны в ближайшие часы намерены допросить авиадиспетчеров.
На борту упавшего Ми-8 находились трое пассажиров — сотрудники Института Арктики и Антарктики — и пятеро членов экипажа. Предполагается, что все они погибли.
Накануне сотрудники Института Арктики и Антарктики провели пресс-конференцию, где рассказали подробности полета, обернувшегося трагедией. А также перечислили имена коллег, чья судьба до сих пор неизвестна.
Одной из причин трагедии уже называли плохую погоду. Впрочем, строить версии пока рано. Картина прояснится лишь тогда, когда из воды достанут бортовой самописец, он находился в хвостовой части воздушного судна.
Подробнее — в репортаже НТВ.
На борту упавшего Ми-8 находились трое пассажиров — сотрудники Института Арктики и Антарктики — и пятеро членов экипажа. Предполагается, что все они погибли.
Накануне сотрудники Института Арктики и Антарктики провели пресс-конференцию, где рассказали подробности полета, обернувшегося трагедией. А также перечислили имена коллег, чья судьба до сих пор неизвестна.
Одной из причин трагедии уже называли плохую погоду. Впрочем, строить версии пока рано. Картина прояснится лишь тогда, когда из воды достанут бортовой самописец, он находился в хвостовой части воздушного судна.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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