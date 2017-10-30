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    Экс-премьер Киргизии Жээнбеков объявлен победителем президентских выборов

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    • Фото: РИА Новости, Табылды Кадырбеков
    <nobr>Экс-премьер</nobr> Киргизии Жээнбеков объявлен победителем президентских выборов

    Экс-премьер Киргизии Жээнбеков объявлен победителем президентских выборов

    <nobr>Экс-премьер</nobr> Киргизии Жээнбеков объявлен победителем президентских выборов
  • Фото: РИА Новости, Табылды Кадырбеков

    • ЦИК Киргизии назвал победителя президентских выборов.

    Согласно итоговому протоколу, победу в первом туре одержал бывший премьер Сооронбай Жээнбеков. Кандидат от правящей Социал-демократической партии набрал 54,22% голосов.

    Его главный соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов получил 33,49% голосов. Остальные претенденты существенно отстали от лидеров, передает «Интерфакс».

    Выборы президента прошли в Киргизии 15 октября. Всего на главный пост страны претендовали 11 кандидатов.

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