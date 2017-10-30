Американка, которую Twitter назначил «русским ботом», готова обратиться в суд

Активистка из Атланты Чарли Пич пожаловалась, что после блокировки ее аккаунта в Twitter ее принимают за «русскую шпионку».
Подруга забаненной в Twitter активистки заявляет, что ей дали указание — прекратить общаться с Чарли Пич, так как она считается «русским ботом или русским шпионом».
Сама активистка в интервью RT сообщила, что ее заблокировали без всякого предупреждения.
Чарли Пич: «Мой IP-адрес заблокирован. Я даже не могу создать еще одну учетную запись в Twitter со своего IP-адреса. Я попробовала с двумя номерами телефонов и создала две учетные записи с разными электронными адресами и совершенно разными никами и именами. Прошла весь процесс, пока не было сказано, что „ваша учетная запись приостановлена“».
Пич заявляет, что готова подать в суд на Twitter.
Ранее в Facebook, Twitter и Google заявляли, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Также руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Сама активистка в интервью RT сообщила, что ее заблокировали без всякого предупреждения.
Чарли Пич: «Мой IP-адрес заблокирован. Я даже не могу создать еще одну учетную запись в Twitter со своего IP-адреса. Я попробовала с двумя номерами телефонов и создала две учетные записи с разными электронными адресами и совершенно разными никами и именами. Прошла весь процесс, пока не было сказано, что „ваша учетная запись приостановлена“».
Пич заявляет, что готова подать в суд на Twitter.
Ранее в Facebook, Twitter и Google заявляли, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Также руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
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