Глава Минздрава сообщила о снижении смертности в России в 2017 году

Смертность в России в нынешнем году сократилась более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова на крупнейшем в стране медицинском конгрессе, который сегодня стартовал в Москве.

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Глава Минздрава заявила, что сейчас показатель опустился до 12 смертей на тысячу человек населения, причем положительная динамика наблюдается по всем группам заболеваний, а благодаря усилиям врачей удалось сохранить на 40 тысяч жизней больше, чем годом ранее. Частично на это повлиял норматив, согласно которому скорая помощь приезжает на вызов. Скворцова привела данные статистики, согласно которым почти в 90% случаев неотложка прибывает в течение 20 минут.



Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% случаев, а при ДТП — в 94%».



На протяжении 3 дней ведущие ученые, врачи и эксперты в области здравоохранения будут обсуждать актуальные вопросы и проблемы российского здравоохранения. В ходе деловых дискуссий и круглых столов планируется выработать рекомендации, которые будут применены на практике, а в дальнейшем на их основе разработают стратегию развития здравоохранения на ближайшие 5–10 лет.