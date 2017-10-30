Эксперты подтвердили, что причиной пожара в «Синдике» стал поджог

Эксперты-криминалисты подтвердили, что причиной пожара на подмосковном строительном рынке «Синдика» стал поджог.
Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «Все работы по „Синдике“ завершили, причина пожара — поджог».
Все материалы проведенных экспертиз специалисты передали в правоохранительные органы.
Напомним, пожар на строительном рынке «Синдика» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Ущерб от пожара составил более четырех миллиардов рублей. Работавшие по делу эксперты в первую очередь исключили из списка возможных причин пожара короткое замыкание и несоблюдение техники безопасности, на первое место выдвинулась версия о поджоге. На это указывали также свидетельства очевидцев и стремительное распространение пожара на огромной территории — 55 тысяч квадратных метров
Источник: «Все работы по „Синдике“ завершили, причина пожара — поджог».
Все материалы проведенных экспертиз специалисты передали в правоохранительные органы.
Напомним, пожар на строительном рынке «Синдика» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Ущерб от пожара составил более четырех миллиардов рублей. Работавшие по делу эксперты в первую очередь исключили из списка возможных причин пожара короткое замыкание и несоблюдение техники безопасности, на первое место выдвинулась версия о поджоге. На это указывали также свидетельства очевидцев и стремительное распространение пожара на огромной территории — 55 тысяч квадратных метров
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